Raido Paasma: Minu kriteerium on paranevad patsiendid

Arsti vastutusala on patsientide tervis ja doktor Paasma teab inimelu väärtust. Noore tohtrina alustas ta tööd vanas haiglas Sillutise tänavas, kus intensiivraviosakonnas oli vaid üks palat, aknad vastu vangla kivimüüri. Haigeid eraldasid vahekardinad, mille varjus undasid monitorid, ja personali toas polnud ümberpööramise ruumi. Sellega võrreldes on praegused tingimused nagu tumeda öö vahetumine päikselise päevaga.

Veerand sajandi tagasi alustas noor anestesioloog Raido Paasma tööd Pärnu haiglas. Keerulisim katsumus saabus neli aastat hiljem, sügisel 2001, mis metanoolitragöödiaga on läinud Eesti ajalukku. Tollal eesliinil olnud arste Külvar Mandi ja Raido Paasmat ning intensiivravi osakonna vanemõde Tiiu Sinikat tunnustas president Arnold Rüütel riikliku autasuga.

Doktor Paasma, kui sügav on teie arvates jälg, mille te Pärnu haiglasse jätate?

Jätaksin sellele küsimusele vastamata. Hinnangu peaksid mulle kui arstile andma need, kellega olen koos töötanud, ning patsiendid. Ma ei ole kunagi midagi teinud selle nimel, et pälvida paremat hinnangut. Mulle on hästi olulised ja töös põhilised kriteeriumid rahul olevad, paranevad patsiendid ja üksteist toetav töökeskkond.