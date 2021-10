Vanalinna koolis suunatakse õpilasi teadlikult liikuma. Näiteks soovitatakse õpilastel liikumispäevikut täita. “Innukamad said koguni maratoni kokku. Saab öelda, et lapsed teevad liikumise kohta märkmeid üsna usinalt,” rääkis õpetaja Karl Sutt.

Uuringud näitavad, et keskmiselt on iga neljas algklassis käiv Eesti laps ülekaaluline. Kas neil väidetel on Vanalinna kooli silmas pidades alust?

“Kiidan spordikoole, kes teevad noorte liikumisharjumuste kujundamisel väga head tööd. Mulle jääb mulje, et kuni viiendas klassis õppijad on pidevalt hõivatud, vahel koguni kahes-kolmes trennis käimisega,” hindas Kõiva, kelle sõnutsi olevat vaid üksikud vähem sportlikud.

“Olen märganud, et ehkki paljud tüdrukud trennides ei käi, liiguvad nad usinalt omal käel. Mulle saadetakse pidevalt tagasisidet, et käidi jooksmas või tehti midagi muud,” rääkis õpetaja Piret Aas. “Kui mõni aasta tagasi kippusid paljud tüdrukud alakaalus olema, märkan nüüd, et ümberringi on tugevad noored inimesed.”