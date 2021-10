Eesti sõudetiimis merel sõudnud Allar Raja: Vesi lõi tihti üle pea

Rahvusvaheline sõudeliit kirjeldab meresõudmist (inglise keeles coastal rowing, V.M) sõudmise ekstreemse ja seiklusliku väljendusvormiga. Selliste sõudjate kogukond kasvab kiiresti, spordialal peetakse üha enam võistlusigi. Jõuproovidel on reeglina kavas mõnesaja meetrine sprint (inglise keeles beach sprint, V.M) ja vastupidavussõit neljast kuue kilomeetrini. Eestis pole meresõudmist seni harrastatud, rääkimata sellest, et spetsiaalseid paate leidub siinmail üksikuid, neist mõni suvepealinnas.

Itaalias Toskaana rannikul asuvas Marina di Castagneto Carducci väikelinnas nädalavahetusel peetud mainekas meresõudmise regatt European Rowing Coastal Challenge tõi starti mitmed akadeemilise sõudmise tipud, teiste seas Eestit Tokyo olümpial esindanud Allar Raja (Pärnu SK Kalev) ja Tõnu Endreksoni (Pärnu SK). Lisaks neile istusid merel sõudmiseks kohandatud jässakasse paati narvalane Mikhail Kushteyn ja Johann Poolak (Pärnu SK Kalev), rool usaldati Ander Koppeli (Pärnu SK Kalev) kätte.

See on üllatavalt sarnane akadeemilise sõudmisega, vahe seisneb selles, et palju vabam ja mugavam on olla. Allar Raja, sõudja

Sõudjate küllaltki monotoonsesse treeningtsüklisse vahelduse toomiseks käisid võistluse külastamiseks mõtte välja sõudeliidu asepresident Mihkel Klementsov ja Pariisi olümpiatsükliks peatreeneri ametisse nimetatud Veikko Sinisalo. “Läksime võistlema kogemuse saamiseks, kahtlemata jääme väga rahule,“ rääkis soomlasest treener vahetult peale eestlaste seljavõitu: lähimat konkurenti Itaalia Verbania piirkonna sõudetiimi edestati kuuel kilomeetril ligemale 400 meetriga, ajad vastavalt 26.55,1 ja 28.12.03. Kolmandaks platseerus Poola Varssavi esindus 28.22,86ga.

Neljapaadis roolinud Koppel oli eestlastest ainus, kes tegi kaasa pealtvaatajatele kaasahaarava sprindigi. Pärnu noormees jõudis veerandfinaali, kus pidi alla vanduma B-finaalis teiseks, üldkokkuvõttes neljandaks platseerunud hispaanlasele Adrian Miramon Quirogale. Kullaheitluses edestas kahekordset akadeemilise sõudmise maailmameistrit ja Tokyo olümpia hõbemedalisti norralast Kjetil Borchi Itaalia sõudja Giovanni Ficarra.

Eesti paatkond võitis Itaalias toimunud meresõudmise regatil esikoha. FOTO: Robert Väli

“See on üllatavalt sarnane akadeemilise sõudmisega, vahe seisneb selles, et palju vabam ja mugavam on olla,“ jagas Raja vahetult peale kullasõitu muljeid. Rio pronksmedalist kirjeldas merel sõudmist kui põnevat vaheldust. "Paadist välja tulles olime kõik läbimärjad: vesi käis tihti üle pea. Aeru kaotamisi oli omajagu, sekka tühjad tõmbed,“ rääkis pärnakas, kelle sõnutsi oli hetki, mil lained võtsid kvinteti täiel määral enda meelevalda. “Roolimehel Anderil polnud kohati midagi teha: laine viskas paadi paika. Vahel olime harjal, siis jälle põhjas, kus tuli rohkem jõuga panna,“ kirjeldas spordimees.

Millal Eestis esimene omataoline võistlus võiks tulla? “Järgmisel aastal ehk, meil on paatide ja varustuse küsimus. Alaliit võiks seda suunda arendada. See on mugav ja mõnus spordiala, ei pea olema sõudja, et merel tõmmata,“ arvas Raja spordiala väljavaadetest Maarjamaal.

Mis tõi Eesti meestele edu? “Meie relvadeks oli tugev füüsis ja tehnilised oskused,“ rääkis Sinisalo, kelle arvates täiendavad akadeemiline ja meresõudmine teineteist suurepäraselt.