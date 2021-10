Endla teatri turundusjuht Inger Lilles-Nestor rääkis, et juba tänavune september ja oktoobri algus näitasid, et võrreldes koroonaeelse ajaga on külastatavus samas ajavahemikus langenud umbes 30 protsenti. ”Nüüd, kui teatrisse enam negatiivse testitulemusega ei pääse, on oodata veel allesjäänutest umbes 15–20protsendilist külastajate kadu,” ütles ta.