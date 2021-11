Pärnumaa kalmistud avanevad nagu juturaamat

Eesti ­Vabariigi õigus­liku järjepide­vuse hoidja eksiilis Jüri Uluots on Rootsist ümber maetud perekonnaplatsile Kirbla kalmistul. FOTO: Silvia Paluoja

Novembri ­rahvapärane nimetus on hingedekuu ja selle teisel päeval ­tä­histatakse hingedepäeva, mis eestlaste ­kombestikku on kinnistunud 1990. aastast. Sel õhtul on meie kalmistud küünlavalged, meenutamaks maistelt radadelt lahkunud lähedasi.