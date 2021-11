Reino Teemägi: Hurraa, NLKP on jälle tagasi!

Lõppenud on kohalike omavalitsuste volikogude valimised ja koalitsioon uueks valitsemishooajaks paigas. Pärnakatele on asjad hästi paigas: linnapeaks sai suure häältesaagiga senine meer Romek Kosenkranius. Ta on linna eelmised aastad tõesti heaperemehelikult ja eesmärgikindlalt juhtinud, teinud oma tööd tulemuslikult ilma räuskamise, valetamise, ähvardamise ja väljapressimiseta.