Timmo Jeret lendas Rait Ratasepale Kanaaridele appi: Mind huvitab väga, mis sellise mehe peas toimub

Ratasepp rassib Fuerteventura rasketes tingimustes 5. oktoobrist 3. detsembrini ja iga päev on ultramehe “menüüs” 3,8 kilomeetrit ujumist, 180 kilomeetrit ratast ja jooksumaraton. Sellele kulub keskeltläbi 11 tundi. Et kõik viperusteta sujuks, on tal iga päev abiks kuueliikmeline tiim. Kahe kuu jooksul käib Kanaaridelt läbi 60 inimest, kes annavad oma panuse.