Terviseamet tegi kogukonnakeskuse plaani kutsuda kokku distantsõppele saadetud õpilased maatasa

Eelmisel reedel andis Raeküla Vanakooli keskus sotsiaalmeedias teada, et distantsõppe ajal on hakatakse nende majas pakkuma rahulikku õpikeskkonda.

“Mõtlesime pakkuda sellist võimalust, et vanematel oleks lihtsam. Ruume meil on,” selgitas ta, märkides, et korraga mahuks nende majja hajutusreeglit järgides kümmekond last, keda aitaksid täiskasvanud.