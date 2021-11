Kristjan Lossmann: Miks karistada vaktsineerituid?

Ilmselt on enamik meist pidanud neil päevil kohvikus, restoranis, baaris või mõnes muus teenindusasutuses esi­tama vaktsineerimistõendi, et üldse sisse pääseda. Valitsuse senine signaal on olnud selge: vaktsineerimine aitab. Aitabki. Uus piirang aga muudab seda olukorda.