“Virtuaaljooksud on tulnud, et jääda. Rannajooksugi puhul tõdeme, et selline kontseptsioon on sadadele meelepärane. Füüsiline jooks sattus viiruse kolmanda laine aega, mistõttu paljud muutusid õigustatult ettevaatlikuks,” rääkis Pärnu Kahe Silla klubi liikumisürituste peakorraldaja Vahur Mäe, lisades, et virtuaalse liikumise võimalus oligi sel hetkel paljude jaoks ainus lahendus. “Osalejate motivatsiooniuuringust tuleb välja, et peale hea enesetunde saamise paneb liikuma mõte teha headki,“ tõstis Mäe esile. “Kõigi tänavuste ürituste peale kokku annetasid osalejad kohalikule kogukonnale üle 2500 euro,” rõõmustas korraldaja.