Pärnu haigla kommunikatsioonijuhi Margit Suhhostavetsi sõnutsi on koroonaviirusega nakatunud imik heas toonuses ja saab emaga peagi koju.

Nagu Suhhostavets selgitas, võetakse proov kõigilt vastsündinutelt, kelle ema on koroonaviirusega nakatunud.

Terviseameti meediasuhete spetsialisti Kirsi Pruudeli teatel on pandeemia algusest saati 12 last saanud esimese elunädala jooksul positiivse testitulemuse. Teavet selle kohta, milline on olnud nende laste tervislik seisund, terviseametil pole.