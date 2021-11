Puldikassad on mõeldud eelkõige suuremate ostude mugavaks tegemiseks, et kassas ei peaks enam tooteid kotist välja võtma. FOTO: Urmas Luik

Sisened toidupoodi. Võtad puldi ja skannid püüd­likult meelepärase kauba. Pakid kõik hoolikalt kodunt kaasa võetud poekottidesse. Asetad puldi pesasse ja suundud kassasse. Tõmbad läbi oma kliendikaardi, et maksma asuda, ent võta näpust – ekraanile ilmub kiri, mis teatab, et olete sattunud ostukontrolli. Paratamatult tekib mõte: miks just mina?