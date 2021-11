Eile õhtul Pärnu Endla teatri sammassaalis ehk teatrigaleriis avatud fotokunstinäitus kannabki arukase ladinakeelset nime ja jalutussaali mustal seinal on eksponeeritud mustvalged kased. Kaske saab kujutada väga graa­filiselt ja see on iseloomulik Toomasti fotoloomingulegi. Teine aspekt on kase sümboolne ja mütoloogiline tähendus.