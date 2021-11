Alustame algusest. Kuidas teil läheb ja kuidas möödus teie jaoks selle aasta kohati lõunamaine suvi?

Võiks öelda, et on läinud ja läheb huvitavalt. Me elame ju ühtepidi äreval ja hirmsal ajal – kuri “viiruseuss”, drastiliselt muutuv kliima ja Eestile üha lähenevad looduskatastroofid või kas või Af­ganistanis toimuv – ja kui otsida sellest kõigest mingit positiivset sisendit, on isiklikul tasandil veel võimalik seda ohutust kaugusest kõrvalseisjana analüüsida ja see on olnud ütlemata põnev. Nägime sel aastal ise tõelist suisa troopilist kuumust, millesarnast justkui varasematest aastatest ei ­mäletagi. Seega kokkuvõttes on olnud põnev aeg.