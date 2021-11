Ehkki lapseootuse aeg on pikk ja sa teadvustad endale, et saad peagi lapsevanemaks, ei oska sa aimatagi, mis sind tegelikult ees ootab.

Jah, sa ostad talle hälli, kruvid voodi kokku, teed kodus remonti, sordid sugulastelt saadud sipupükse suuruse kaupa, käid perekoolis, ent reaalsus saabub alles siis, kui see vääksuv olend viis minutit pärast ­ilmaletulekut muretseva isa juurde tuuakse ja kinnitatakse, et ema ja beebiga on kõik hästi.