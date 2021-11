Sadam üritab kõrgepalgalisest leegionärist vabaneda: Tema kvaliteet pole ikka päris see

Kui laupäevases lahingus lätlaste vastu oli viimase veerandi alguses juba 29punktiline eduseis käes, saatis peatreener Heiko Rannula platsile vahetusmehedki, vaid leegionär Tarekeyi Edogi jäi teist matši järjest pingile istuma – tekkis küsimus, kas Nigeeria juurtega ameeriklase mängud suvepealinna satsis on mängitud? Kärp kinnitas, et nii see tõepoolest on.