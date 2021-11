Päästekomando pealikust saab Põhja-Pärnumaa vallavanem

21 volinikust on uue koostööleppega esialgu seotud 18, mida Meie Valla nimekirjas kandideerinud Raul Peetson peab väga heaks tulemuseks. Ta toonitas, et tegu pole koalitsioonilepingu, vaid koostööleppega. “Püüd kogukondi liita on selle dokumendi kandev mõte,” märkis ta. “Me peaksime neid vanu alevite ja valdade aegu seljataha jätma.”