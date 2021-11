Grupp seltsimehi on kindlalt veendunud, et nende põhiseaduslikke õigusi rikutakse, kodanikuvabadused talla­takse julmalt kapjade alla ja käteväänamine võtab iga päevaga aina hirmuäratavamad mõõtmed. Kusjuures seltsimeeste seas on vähe neid, kes meie põhiseaduse üldse näppude vahele on võtnud, läbilugemisest rääkimata.