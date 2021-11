Kotkaklubi kaasas partnerina vooluveekogudega tihedalt seotud vabakutselise projektikirjutaja Mark Pahki, kes pani paberile taastamisprojekti. Tallinlane Pahk on 20 aastat teadlikult ojade ääres käinud, kuid pole oma silmaga must-toonekurge näinud.

Paisu ajaloost teadis Pahk aga mõndagi: kunagi oli siin saeveski, mis maha põles ja tühjalt seisma jäi. Maakivimüüride lubjamört lagunes ja veskikanali seinad kukkusid jõkke. “Vesi immitses mõnest kohast läbi, kuid suvise madalveega oli see kaladele läbipääsmatu. Suurveega pressis kala mingil määral kõrvalasuvast betoonpaisust üles, aga enamik kalu tiirutas paisu all, kuna seal on metsik voolukiirus ja enamikule kalaliikidest oli sealt võimatu üles ujuda,” selgitas Pahk.