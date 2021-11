Käesoleva kuu algus on olnud kõike muud kui vaid sombune ja üks­luine. Sombust, vihmast ja kõleda tuulega ilma on novembrisse mahtunud juba omajagu, kuid mõnes Eestimaa nurgas on end ilmutanud rahe, äike, härmatis, lumi ja isegi päike. Neil päevil, mil väljas on vaid kallanud, olen aknalaualt ­jälginud väljas toimetajaid.