Wanda-Helene on laulnud kolmeaastasest peale, nii et teda sobib maratonijooksjaga võrrelda küll. Margrit Kitse juhendamisel laulab ta juba kogu Eestis tuntust ja konkursivõite kogunud neidude vokaalansamblis Tähtihellad, kes valmistab just praegu ette oma esimest plaati, ning Wanda-Helene võitis grand prix’ ka viimasel Sügisulul (Pärnu linna ja maakonna noorte laulukonkursil) Radioheadi lauluga “Creep”.