Pealinnas tegutsev, kuid veebi kaudugi eratunde pakkuv osaühing Eratunnid on tegelnud personaalsete tundide andmisega üle viie aasta. Ettevõtte juhatuse liige Iris Koristin avaldas, et koroona­ajal on huvi eraõpeta­jate järele tugevalt kasvanud. Põhiliselt vajatakse abi matemaatikas, aga ka füüsikas, keemias ja eesti keeles.