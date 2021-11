Kristina Bannikova: Naised jätsid võistkonna nimel väljakule väga palju

Tellijale

Kui mullusel debüüthooajal jäi mängiva peatreeneri Kristina Bannikova ja Ruslan Mironovi juhendataval tiimil pronksist lahutama kümme, siis tänavu kaheksa silma. See-eest saadi medalid kätte mais, kui Vapruse naiskond tegi ajalugu ja jõudis esimest korda karikavõistluste finaali. Ehkki tiitlimatšis tuli tunnistada viimaste aastate valitseja FC Flora 3:0 paremust, pidas peatreener rahvusstaadionil toimunud lahingut hooaja tipphetkeks, mille üle võib uhkust tunda.