Pärnakas sõlmis lepingu Hispaania amatöörmeeskonnaga

"Klubi leidis mu tänu Norman Vahtrale, kes rääkis minust oma tutvusringis. Kokku on meid tiimis 15. Hispaanlasi on 12, mehhiklasi üks, ameeriklasi üks ja siis mina. Elame Põhja-Hispaanias Santanderisi linnas. Võistlustel hakkame peamiselt käima Hispaanias ja Portugalis,“ rääkis Mesi, kelle soov on pääseda Eesti koondisessegi ning hästi esineda kodustel meistrivõistlustel.