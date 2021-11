Esimesena jõuab pärale Keskväljaku jõulupuu. 16 meetrit kõrge hõbekuuse kasvukoht on Pärnu naaberomavalitsuses Tori vallas Tammiste külas Mooniaia teel. Pererahvas, kelle kinnistul kuusepuu asub, loobub kuusekaunitarist, kuna kuusk on aastatega visanud nii palju pikkust, et selle latv ja ülemised oksad tükivad juba lähedalasuvatesse elektriliinidesse.

Koheva võraga hõbekuuse täpset vanust ei oska kuuse linnale kinkinud pere öelda, sest kui nad 16 aastat tagasi Mooniaia teele kolisid, oli puu seal juba olemas. Pererahval seostub hõbekuusega palju ilusaid mälestusi, nende lapsed on selle all mängides suureks sirgunud, mistõttu on Pärnu linna jõulupuuks valimine tähendusrikkale puule igati vääriline lõppvaatus.

Kuusk toimetatakse Tammistest Pärnusse teatri ette kolmapäeval.

Iseseisvuse väljakule välja valitud kahar hõbekuusk saab paika neljapäeval. Tema teekond algab Pärnust Rohu tänavalt. Pikkust on sel puul 13 meetri jagu.

“Rohu tänava hõbekuusk on meil mitu aastat ootenimekirjas olnud. Seegi puu on oma kasvukoha jaoks liialt suureks sirgunud ning on oodanud oma aega, et saada kodulinna jõulupuuks,” rääkis Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu.

Mõlemad kuused toob, paigaldab ja utiliseerib osaühing Meiers.

Ehitud kuusepuude kõrval kaunistavad saabuvatel pühadel Pärnu linnaruumi teisedki dekoratsioonid. Nende hulgas on nii lemmikuid varasematest jõulupühadest kui uusi ornamente.

Ehitud saavad pargid, suuremad liiklussooned ja enamkäidavad tänavad, väljakud, mitu purskkaevu, ringristmike liiklussaared, alleed, tähtsamate hoonete (teater, muuseum, raekoda) esised jms.

Kui hõbekuuskedele kinnitatakse samad ehted, mis mullugi - Keskväljakule elektrisinist tooni ja Iseseisvuse väljakule puna-valge-kuldse kombinatsioonis -, mängib linnaaednik paljudes teistes kohtades varasema lahenduse ümber.

Mujalgi saab olemasolevaid kaunistusi kasutades luua eelmistest pühadest erinevaid lahendusi, kui lihtsalt sättida ehted teise asukohta või tekitada neid omavahel miksides uusi installatsioone. Anu Nurmesalu, Pärnu linnaaednik

Näiteks Munamäe mänguväljakul postide küljes olnud valguskarud kolivad seekord Mai koerteväljakule, Hirve mänguväljakule ja Paju parki (kui see on tehniliselt võimalik) ning Munamäele tulevad postide otsa hoopiski valgusinglid ja tilkuvad valgustorud.

“Mujalgi saab olemasolevaid kaunistusi kasutades luua eelmistest pühadest erinevaid lahendusi, kui lihtsalt sättida ehted teise asukohta või tekitada neid omavahel miksides uusi installatsioone. Või siis tuua jõuluilu paikadesse, kus seda varem pole üldse olnud,” avaldas Nurmesalu.

Kelmikaid dekoratsioone ja pilkupüüdvaid valguslahendusi tulebki tänavu üsna mitmesse uude paika. Näiteks on linnaaednikul soov paigaldada Rannaparki elevandipere juurde valgusketid. Parki diagonaalis läbiva kõnnitee kohal meeleolu loovad valgusketid juba ripuvad ja kui see tehniliselt võimalikuks osutub, tuleb tulesära roheliste vantide külgegi.

Läinud talvel Pika ja Vee tänava ristmikul lillepüramiididele ehitatud ja palju elevust tekitanud päkapikkudele lisanduvad punamütslaste seltskonnad Vaasa parki, Tammsaare ja Karja ristmikule ning Keskväljakule.

Lastepargi purskkaevul võtavad saabuvatelgi jõuludel koha sisse jääkaruema koos pojaga ja neli valguspüramiidi ning veesilma kohale puu otsa kolib pühadeajaks viieliikmeline öökullipere.

Iseseisvuse väljakut hakkavad peale tilkuvate valguspurikate ja punaste mummude ilmestama kaks põhjapõtradega saani.

Tilkuvaid valgustorusid tuleb nendeks jõuludeks Pärnusse üsna arvukalt juurde. Neid pannakse sinnagi, kus varem pole jõuluehteid üldse olnud.

Rüütli tänavale toovad pühadehõngu traditsioonilised kuusevanikud ja postidekoratsioonid ning siin-seal linnaruumis näeb tuttavaid helendavate lumehelbekestega puitkuusekesi. Kuninga kooli esisel püüab taas tähelepanu värviline valguskuusk ning kui maapind tõstuki raskust kannab, saab seal tilkuvad valgustorud külge suur tammepuu.

Haljas jõulukuusk tuleb Ülejõe kooli ette ning jõulusära jagub Noorte väljakule, Koidula muuseumi aeda, Raekülla – päris igasse Pärnu linnaossa ja osavalda.

Jõuludekoratsioonide ja -tulede paigaldamine üle Pärnu algas juba mõni nädal tagasi ja ehtimine jätkub veel nädalaid.

Pärnu keskuslinna jõulupuude transpordile, paigaldusele ja utiliseerimisele ning jõulukaunistustele (ühes hoolduse, paigalduse, demonteerimise ja uute ehete soetamisega) kulub tänavu ümmarguselt 40 000 eurot.