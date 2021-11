Endla teater valis uuslavastuse osatäitjaks kaks hakkajat koolipoissi

Õhtutundideni kestnud prooviesinemise viimasesse vooru jõudis neli poissi, kelle seast valiti lõpuks välja kaks. Lavastaja Kaili Viidas oli enne lõpliku valiku tegemist veidi hädas, et keda eelistada. “Kõik need neli poissi on väga head ja hea meelega võtaksin ma nad kõik,” märkis ta.