Enne tegid Aedmaa ja Kalle pikki intervjuusid Eesti inimestega, kes lähisuhtevägivallaga ühel või teisel moel kokku puutunud ja sellest ennast välja võidelnud. Kõneldes ka spetsialistidega, kes neil seda teha on aidanud. Umbes samal ajal küsitlesid oma allikaid Mari-Liis Lill ja Priit Põldma ja nüüd on Eestis võimalik korraga vaadata koguni kaht ­sellel teemal arutlevat lavastust, kuidas kõige lähedasemad meile kõige rohkem haiget teevad: “Kui sa tuled, too mul lilli” Ugalas ja “Teises toas” Eesti noorsooteatris. Ugala etendust näeb täna õhtul ka Pärnus ja ilmselt edaspidigi veel nii mõnigi kord.