Senise meeldejäävaima etteaste tegid peedukad 2016. aastal, mil rahvaliiga satsil “vedas” loosiga ja noile loositi karikavõistluste 1/64-finaalis vastaseks Maarjamaa tipp ehk Tallinna FC Flora. Oh seda rõõmu, sest mängida sai ju Eesti rahvusstaadionil ehk A. Le Coq Arenal! Peatreener tõmbas ülikonna selga ja pani lipsu ette, pealinna poole saadeti fännibuss ja lipud lehvisid. Ehkki kihlveokontorid ennustasid kolm korda suuremat skoori, kaotati “vaid” 0:11. Milline elamus!

“Võtame asja pigem lõbu ja naljaga kui tõsiselt,” ütles Eisenschmidt välja tõetera, mis kehtis nii viis aastat tagasi kui on jõus nüüdki. “Juunist augustini teeme korra nädalas trenni ka! Aga seegi on nii, et teeme kaks satsi ja mängime, poolteist tundi.”