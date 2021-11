Keskerakonnale kuuluvale kohale istub Isamaas kandideerinu

“Olen selgelt öelnud, et tulevikus kavatsen olla apoliitiline. Ma ei vali ühtegi värvi ja jään selleks valgeks leheks, kes ma praeguse seisuga olen,” vastas Annus küsimusele, kas temast saab edaspidi keskerakondlane.

Pärnu volikogu esimehe ja Keskerakonna Pärnumaa organisatsiooni juhi Andrei Korobeiniku sõnade kohaselt oli parteil Audru osavallakeskuse juhi kohale mitu kandidaati. Ta tunnistas, et valikule eelnesid põhjalikud konsultatsioonid. “Suhtlesime eri kandidaatidega, kõigil olid oma plussid ja miinused. Jõudsime järeldusele, et kohalikul tasandil võiks poliitilist agendat olla võimalikult vähe, oluline on töötahe ja kompetents,” selgitas Korobeinik.