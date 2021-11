Sadamast lahkus ameeriklasest keskmängija

Edogi äraminek oli tegelikult teada juba varem, sest agent otsis talle uut tiimi. “Lootsime, et Edogi tase on ikka natuke kõrgem ja veame temaga hooaja lõpuni välja, aga tuleb öelda, et tema kvaliteet pole ikka päris see, mida tahtsime,” iseloomustas Pärnu Sadama korvpalliklubi juht Johan Kärp paar nädalat tagasi tiimi üht kõrgemapalgalist pallurit. “Selle nimel pole mõtet Eesti poisse pingil hoida. Oleks ta peajagu üle, siis veel, aga praegu mängib näiteks Artur Konontšuk palju paremini.”