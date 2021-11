Kiles kurk või kileta kurk – kas selles ongi küsimus?

Ringmajanduses peaks tootmis- ja tarbimishel kujundatud nii, et midagi ei satu olmeprügisse. Pigem parandatakse, taaskasutatakse, võetakse materjaline uuesti ringlusse. Fotol mannekeeni pea prügimäel olmeprahi seas. FOTO: Kristjan Teedema

Detsembri alguses sibab mööda maakonda laiali 30 ringmajanduse saa­dikut. Nad kõik on sel sügisel saanud välja­õppe Pärnumaa esimeses ringmajanduse meistriklassis. Kaasa on antud teadmised, kuidas muutusi juhtida, millised on ringmajanduse ärimudelid, kuidas olla väikese jalajäljega tarbija.