Pärnumaa Karu ⟩ Pärnu KEK lõpetab nõukogude ajal pooleli jäänud suurehitise

Praegu on sel kohal tühjus. Üle 700meetrine Kuldne Kodu katkeb korraks kohas, kuhu pidi tulema tornmaja, et seejärel katkematu müürina edasi seista. Nüüd on Ehitajate tee äriparki ehk ETEE äriparki arendava Pärnu KEKi juhataja Ervin Luur ­otsustanud, et Kuldne Kodu tuleb lõpuni ehitada. Hoone, mis omal ajal jäi tegemata, tuleb valmis teha. Ikka samas arhitektuurilises vaimus nagu 50 aastat tagasi – betoonist terrassmajana.