“Taevalaulude” aluseks on Emily Dickinsoni luule. ­Helilooja märkis, et on viimasel ajal tema tekste palju kasutanud (“Hope” metsosop­ranile ja klaveritriole, aga ka kuue­osaline kooritsükkel “St. Michael Songs”). “Mul on tunne, et just praegu on need aktuaalsed. Need kõnetavad mind sügavalt ja helisevad ­minu muusikas,” põhjendas Kõrvits.