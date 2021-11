Viimati mainitus on oma teened meie eakal mäluasutusel Pärnu muuseumil, mis hiljuti pühitses 125. aastapäeva. Pidupäeval pöörati tähelepanu ühele ainulaadsele kuupäevale, mis on kohe ukse ees. See päev on 30. november 2021. Just siis saab Eesti Vaba­riigi vabana elatud päevade arv ühe võrra suuremaks kõikide okupatsioonide all elatud päevade koguarvust.