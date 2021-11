Ekspert: Turismiäris oligi vaja pidurit tõmmata

Nii just juhtuski ühel novembri kõledal nelja­päeval, mil võis ­arvata, et spaas ei puhka peaaegu kedagi. Aga et oli Läti iseseisvuspäev, oli parkimisplats umbes, hotelli fuajees lookles pikk saba nagu nõukogude aja lihapoes ja saunas ega basseinis ei jätkunud ruumi. See-eest oli mõnus kuulata lätikeelset juttu kodusest Eestist lahkumata.