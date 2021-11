Esiliigasse langenud Vapruse loots pani ameti maha

Midenbritt ütles klubi kodulehel avaldatud teates, et Vaprus on olnud talle kodu pikki aastaid, mille vältel on ta treeninud nii noortevõistkondi kui esindusmeeskonda. “Kogu selle aja jooksul on klubi järjepidevalt panustanud minu arengusse ja pakkunud mulle võimalusi end proovile panna. Usalduse eest olen Vaprusele väga tänulik ja hindan kõrgelt meie aastaid kestnud koostööd,” märkis ta.