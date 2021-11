Lottemaad ähvardab merre vaju­mine. Eametsa maalihe jättis pere ilma saunamõnust ja pargist. ­Valgerannas tungib meri rannale peale. Sauga jõgi on neelanud lige­male 14 hauda. Ja nii edasi. Need ei ole uued menukid, vaid ajaleheartiklite pealkirjad. Järeldusega, et rannikul on vöönd, kus miljonivaate ihaleja vead jätavad ta looduse meelevalda. Näiteks siis, kui tal pole kübetki teadmist geoloogiast ega viirsavist või nõlvavõsast kui looduslikust veepumbast või roostikust kui puhveralast, mis kaitseb ranna­kõrgustikke lainete uhtuva mõju eest.