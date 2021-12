Greni teatel on ettevõte töötanud aastaid selle nimel, et toota soojust kohalikust kütusest, peamiselt hakkpuidust, mis on pärit metsa- ja raiejäätmetest, ja kasutada nii vähe kui võimalik kallist gaasi.

Soojatootja märgib, et tänu stabiilsele hakkpuidu hinnale on Pärnu sooja hind aastaid püsinud madal ja jääb ka pärast hinnatõusu märksa madalamaks kui paljudes ülejäänud Eesti asulates. “Kuna kütuseturul on toimunud väga suured muutused, gaasi ja elektri kõrval on ootamatult tõusnud hakkpuidu hind ja sellest tingituna tõuseb meie tarbijatele ka sooja hind,” teatas ettevõte.