“Raske on mõista, kuidas sai sellises seisundis loomadega koos elada ja seda pealt vaadata. Õnneks leidub inimesi, kes julgevad sekkuda ja abivajavast loomast teavitada,” kiitis Pärnu loomade varjupaiga juhataja Seyle Juss.

PTA peaspetsialisti Tiina Kuke sõnutsi oli koerte kasukas sedavõrd vildistunud, et ühel loomadest olid esijalad justkui kokku kasvanud ja tagumine otski polnud parem. Koerte väljaheited jäid pulstunud kasukasse pidama ja see omakorda tekitas piirkonnas ulatusliku põletiku, nii et kutsad ei saanud enam normaalselt häda teha.