"Pangatöötaja" õnge läinud naine sai pea 5000 euroga vastu pükse

Tundmatu mees helistas novembri keskel 35aastasele naisele ja tutvustas ennast pangatöötajana. Helistaja rääkis, et naise nimel on võetud laenu ja tema kontole kantakse samuti ebaseaduslikult raha üle. Selle tegevuse vältimiseks küsis mees naiselt PIN-koode, isikukoodi ja muid isiklikke andmeid.

Naine andiski need ja sisenes “pangatöötaja” soovil oma pangakontole.

Hiljem selgus, et naise nimel on kiirlaene pakkuvast ettevõttest võetud 2000 eurot laenu ja tema kontolt on kantud võõrale arvele ligemale 4900 eurot. Ülekantud raha ei ole võimalik enam tagasi saada.