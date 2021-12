Lavastus “Ma teenindasin ­Inglise kuningat” on mastaapne lugu ühelt poolt tšehhovlikust, teisalt švejkilikust väikesest inimesest, otsesõnugi väikest kasvu mehest Jan Dítě (dítě, laps tšehhi keeles) ja tema teekonnast oma kinnismõtte, rikkaks saamise poole. Lavastuse žanrgi on määratletud nii: kahe vaatusega kelnerist miljonäriks. See on lugu Jan Dítě õnneotsingutest, tõusust ja langusest teise maailmasõja eel, ajal ja järel. Peale peategelast Jan Dítět kehastava Sten Karpovi on laval kaheksa näitlejat: Liis Karpov, Ireen Kennik, Fatme ­Helge Leevald, Meelis Rämmeld, Sander Rebane, Tambet Seling, Karin Tammaru ja Mihkel Vendel, kes kõik astuvad üles ühtekokku 74 rollis.