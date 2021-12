Tehkem detsembrist lastega mängimise kuu!

Lastevanemate koolitaja, psühholoogi ja pereterapeudi Kärt Kase selgitust mööda on kampaania eesmärk teadvustada vanematele lapsega koos mängimise, eelkõige lapse juhitud mängu tähtsust. Vanemad kuulevad pidevalt, et nad peavad olema lastele õpetajad, et nende võsukesed saaksid lasteaias, koolis ja elus hästi hakkama. Selle tulemusena püüavad nad juba kahe- või kolmeaastasi lapsi õpetada, panna faktidest ja seostest aru saama ning harjutavad koos lugemist ja kirjutamist.

“Levinud on veendumus, et mängimine on see, mida lapsed omavahel teevad. Seda mõtte­viisi on ühiskonnas väga raske muuta, kuna suurt rõhku pannakse välisele edukusele, näiteks: millises koolis laps käib, kui kõrgel ametikohal vanem töötab või kui palju teenib,” tõdes Kase.