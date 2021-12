Ingomar Vihmari loomingu tundjale see etenduse esimese poole sketšisaatelik grotesk näitlejatöödes muidugi mingi üllatus polnud, aga et Vihmar on oma lähenemises klassikalegi uljalt intuitiivne, siis pole kunagi garantiid, et söaka lavastaja tundemeel just sel korral kümnesse tabab. Esimese vaatuse jooksul näitlejad pigem osatasid, kui mängisid “Kolme õde”. Oli raskusi arusaamisega, kus suunas märklaud üldse asetseb. Vähemalt polnud selles kõiges tüütavat ja kistud raskemeelsust, millega kaasaegsus teatris teinekord samastatakse.