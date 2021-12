Pärnu linn jagab libedusetõrjeks tasuta graniitsõelmeid

Pärnu linnavalitsuse teatel jagatakse tasuta laiali 60 tonni graniitkillustikku. Kuna sõelmed tuuakse lahtiselt, tuleks soovijatel kaasa võtta sobiva suurusega anum või kott ja tõstmiseks labidas. Palume tasuta sõelmeid võttes arvestada teistega, et libedatõrje materjali jätkuks kõigile soovijatele.

Kinnistuomanikud peavad hooldama krundiga vahetult piirnevaid kõnniteid, mis talvisel ajal tähendab ka lume- ja libedatõrjet. Samuti tuleb jälgida avalikult käidavate kohtade äärsete hoonete katuseid, et lumi ja jää möödakäijaid ei ohustaks. Kuna lähipäevadel on oodata sula, tasuks katused üle vaadata, sest kerget lund on katuselt lihtsam eemaldada.