Salvador Sobral seob elu ja muusika südametuksetes

Sobrali laul sulatas kuulajate ja žürii südame ja võit tuli lausa mäekõrguselt: 758 punktiga, mis on Eurovisiooni ajaloo kõrgeim punktisumma. Tegelikult ei uskunud Salvador ega Luisa, et neid saadab nii suur edu ja et nad toovad esimesena Portugalile Eurovisiooni võidu. Oma suhtumise muusikasse võttis laulja kokku võidukõnes sõnadega: “Muusika pole ilutulestik, muusika on tunne”. Sisetunnet on ta kuulanud edaspidigi.