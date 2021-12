Politsei pidas kinni Pärnus tegutsenud varga

“Meest on alust kahtlustada neljas vargusepisoodis. Osa kuritegudest pani ta toime käimasoleva kriminaalmenetluse ajal, mistõttu ilmnes oht, et ta võib jätkata uute varavastaste kuritegude toimepanemist. Sama mees on toime pannud ka liiklussüütegusid ja teda on kriminaalkorras karistatud Soome Vabariigis,” märkis Jõgi.