Vastne Põhja-Pärnumaa vallavanem loodab, et noored leiavad tee tagasi kodukohta

Kui saite vallavanemaks, kinkis volinik Raul Peetson teile kuldse äkke. Tuletamaks meelde, et tegu on ikkagi põllumajanduses eesrindliku vallaga. Kas panite selle kabinetis aukohale?

Enne vallavanemaks saamist olite kuraditosin aastat Vändra päästekomandos tööl. Kui raske süda­mega selle ameti maha panite?

Eks ta melanhoolsust tekitab. Ma usun, et mehed saavad minust aru. Mõistavad ja tunnevad mind, et ma olen ambitsioonikas ja on soov midagi suuremat ära teha. Ma ei ütle, et päästeameti komandopealiku koht oleks kehv koht olnud.