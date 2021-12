Allar Raja kindlustas kodustel meistrivõistlustel kulla

Koroonaaja jätkudes on sõudevõistlustegi rütm tavapärasest erinenud: viimasel paaril aastal on suhtluse hajutamiseks saanud kombeks teha kaugosalusega jõuproove, mis annavad atleetidele võimaluse kaasa lüüa endale sobivas kohas. Nii vurisesid nüüdki masinad kogu Eestis – peamiselt sõudeklubides –, tingimusteks kiire internetiühendus ja võimekus liita aparaadid ühtsesse võistlussüsteemi. Meistrivõistlused, mis ühtlasi olid neljast etapist koosneva sisesõudmise sarja teine osa ja spordiselts Kalevi esivõistlused, peeti peamiselt klassikalisel 2000 meetril, veteranid ja parasõudjad said sõna 1000-, D- ja C-klassi noored vastavalt 250- ja 500meetrisel võistlusmaal.