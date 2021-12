Perearst laste süstimisest COVID-19 vastu: Kõhkluse korral soovitan tulla nõustamisele

Toris ja Kihnus töötav perearst Katrin Sihver avaldas, et lastevanemate huvi oma võsukeste kaitsepookimise vastu on leige. Perearstiga tuli jutuks seegi, milliste kõrvalnähtudega tuleb laste kaitsepookimise puhul arvestada ja mis küsimusi on tervishoiutöötajatel endil tekkinud seoses mudilaste vaktsineerimisega.