“Ma nautisin igat hetke! Kohe päriselt. See oli nii võimas tunne ja mind lummas see rahvamass! Tundsin, et see ongi see, mida ma armastan ja teha tahan. Suutsin väga hästi oma pingeid ja närve talitseda nii superfinaalis kui selle eel ning see andis ainult hoogu juurde,” jagas finalist värskeid emotsioone. “Olen nii tänulik, et sain sellest osa! Nüüd saan ehk pisut hinge tõmmata ja perega kodus olla. Arvan, et meile kõigile kuluks ära üks pisike puhkus.”